Calciomercato Udinese, Walace è ufficiale: rinforzo a centrocampo per Tudor

L'Udinese si è assicurata le prestazioni del centrocampista Walace: il brasiliano ha superato le visite mediche e arriva dai tedeschi dell'Hannover.

Rinforzo a centrocampo per l' di Igor Tudor. E' infatti ufficiale l'acquisto dall' di Walace, centrocampista brasiliano classe 1995, che vanta anche 5 presenze nella Seleçao.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

A confermare il buon esito della trattativa è stato il club tedesco attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il brasiliano Walace lascia l’Hannover 96 e si trasferisce all’Udinese. Il trasferimento è stato perfezionato nella giornata di lunedì. Si chiude dopo una stagione l’avventura del campione olimpico nel 2016 all’Hannover, dopo che era arrivato dall’Amburgo nell’estate del 2018”.

Walace, attraverso il sito dell’Hannover, ha salutato quella che è ormai la sua ex squadra.

“L’anno vissuto qui è stato molto intenso, purtroppo non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Nonostante tutto conserverò un bel ricordo di questa avventura perchè ho conosciuto persone fantastiche all’interno di questo club e di questo ambiente e sono anche riuscito a festeggiare il mio ritorno nella Seleçao”.

Il centrocampista brasiliano non ha nascosto la sua soddisfazione per il trasferimento all’Udinese.

“Ho la possibilità di ripartire da un nuovo paese e sono felice per questa opportunità. Auguro all’Hannover il meglio per la prossima stagione, sono certo che presto tornerà in ”.

Walace, classe 1995, rappresenta un rinforzo importante per l’Udinese. Spesso accostato a club italiani in passato, è un elemento in grado di recuperare molti palloni a centrocampo e di far ripartire con velocità l’azione.