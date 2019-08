Calciomercato Udinese, Sema è bianconero: ufficiale l'arrivo dal Watford

Ken Sema è un nuovo giocatore dell’Udinese. L’esterno svedese arriva dal Watford con la formula del prestito.

L’ mette a disposizione di Igor Tudor un nuovo rinforzo per gli esterni assicurandosi Ken Sema. Il giocatore svedese di origini congolesi approda in Friuli dal con la formula del prestito.

Ad annunciare il buon esito della trattativa con l’altro club di proprietà della famiglia Pozzo, è stata la stessa Udinese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Ken Sema è un nuovo bianconero! L'articolo prosegue qui sotto E’ lui il rinforzo per la corsia a disposizione di mister Igor Tudor, arriva dal Watford in prestito fino al 30 giugno 2020.

Sema, 25 anni, è un nazionale svedese che ha già accumulato un’ottima esperienza internazionale nell’ultima stagione vissuta in Premier ma anche nelle precedenti vissute in patria”.

Il responsabile dell’area tecnica della società bianconera, Pierpaolo Marino, ha commentato l’arrivo di Sema sempre attraverso il sito dell’Udinese.

“Sema è un esterno sinistro agile e veloce con una notevole tecnica individuale che può ricoprire bene tutti i ruoli sulla fascia sinistra ed è un giocatore che con la sua duttilità darà a mister Tudor molta possibilità di scelta”.

Sema, 25 anni, è cresciuto calcisticamente nel Norrkoping, compagine nella quale milita il fratello Maic. Dopo le esperienze con Sylvia, Ljungskille ed Ostersund, nel 2018 è approdato in al Watford con il quale ha totalizzato 17 presenze in Premier League condite da un goal, più 3 in e 2 in EFL Cup.

Entrato nel 2017 nel giro della Nazionale maggiore svedese, ha sin qui rappresentato il suo paese in 6 occasioni.