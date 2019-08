Calciomercato Udinese, Scuffet ai saluti: prestito allo Spezia

Una carriera inizata a mille all'ora, poi l'improvviso rallentamento con tanta panchina e poca continuità: ora Simone Scuffet lascia di nuovo l' e riparte dalla Serie B, dove vestirà la maglia dello nella prossima stagione.

La conclusione dell'operazione è stata comunicata dal club ligure tramite il proprio sito:

"Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'accordo con l'Udinese Calcio per l'arrivo in maglia bianca, a titolo temporaneo con diritto di riscatto in favore del Club di via Melara, del portiere Simone Scuffet. Classe ’96, friulano e prodotto del vivaio bianconero".