Calciomercato Udinese, Scuffet in Belgio: offerta del Kortrijk

Simone Scuffet può vivere un'altra esperienza lontano dalla Serie A: l'Udinese ha ricevuto un'offerta dal Belgio, dal Kortrijk.

6 mesi di prestito in , poi il ritorno soltanto provvisorio all', prima di ripartire per un'altra avventura. Simone Scuffet sembra ancora indirizzato verso una nuova meta.

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', per il portiere classe 1996 ci sarebbe un'offerta dal , precisamente dal Kortrijk, club che viene da un ottavo posto nello scorso campionato.

L'offerta sarebbe quella di un prestito con eventuale diritto di riscatto, visto che il contratto del portiere 23enne scade nel 2022. Al Kasimpasa ha incassato 24 goal in 10 presenze complessive dal gennaio al giugno scorso.

Con la porta dell'Udinese nelle mani sicure di Juan Musso, per Scuffet non sembra esserci spazio. Lo scorso anno con i bianconeri friulani ha totalizzato 9 presenze in .

Nel 2014, appena diciottenne, Scuffet rifiutò un trasferimento all'Atlético Madrid che sembrava già fatto.