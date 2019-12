Calciomercato Udinese, Pussetto verso l'addio a gennaio: c'è il Watford

Ignacio Pussetto potrebbe lasciare l'Udinese durante il mercato di gennaio: sulle sue tracce ci sono Watford e Racing.

Dodici presenze e un solo goal in stagione fin qui per Ignacio Pussetto, che non sembra però convinto di restare all': il trequartista argentino potrebbe infatti lasciare la squadra bianconera già nel mercato di gennaio.

Secondo quanto svelato da 'Sky Sport', sul classe '95 c'è infatti il , pronto ad accogliere Pussetto in vista della seconda parte di Premier League: nonostante le rassicurazione della dirigenza lo stesso giocatore avrebbe manifestato la sua volontà di cambiare maglia.

L'argentino potrebbe ritrovare la giusta continuità in dove il Watford cerca nuovi rinforzi per risollevare una classifica preoccupante. Sulle tracce del bianconero ci sono anche gli argentini del Racing: destinazione gradita al diretto interessato, che in estate aveva già espresso il proprio gradimento per tornare in patria.