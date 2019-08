Calciomercato Udinese, Perica in prestito al Mouscron: è ufficiale

L'Udinese ha annunciato il passaggio in prestito di Perica al Mouscron: i belgi potranno poi esercitare il diritto di riscatto.

Pronta a ospitare il alla Dacia Arena nella prima giornata di , l' annuncia una cessione a poche ore dal match di domenica pomeriggio. Si tratta di Stipe Perica, passato al Mouscron.

Come riportato dal club friulano in una nota ufficiale sul proprio sito, la punta croata si unirà al club belga in prestito temporaneo. Il Mouscron potrà poi decidere se esercitare il diritto di riscatto inserito nel contratto.

"Udinese Calcio comunica la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell'attaccante croato Stipe Perica al Royal Excel Mouscron, in ".

Arrivato in prestito dal nel gennaio del 2015, per essere poi acquistato nell'estate del 2016 dall'Udinese, in maglia bianconera Perica ha collezionato 71 presenze e 11 goal.

La scorsa stagione l'attaccante si è diviso tra e , avendo giocato in Serie A fino a gennaio ed essendo poi passato in prestito al Kisimpasa con l'inizio dell'anno solare 2019.