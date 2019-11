Calciomercato Trapani, Biabiany in arrivo: si attende la firma

Il Trapani è vicinissimo a piazzare il colpo Biabiany: l’esterno francese ex Inter e Parma è attualmente svincolato.

Ha vinto una sola delle undici partite sin qui giocate in campionato ed è ultimo in classifica in Serie B con appena 6 punti messi in cascina. Quello del Trapani è stato un avvio di stagione estremamente complicato, la compagine siciliana però sta per regalarsi un rinforzo importantissimo che potrebbe presto cambiare il corso delle cose: Jonathan Biabiany .

Secondo quanto riportato da Sky infatti, è da considerarsi in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà l’esterno francese alla corte di Francesco Baldini. L’accordo definitivo, con le conseguenti firme sul contratto, dovrebbe arrivare già nella giornata di mercoledì.

Per il Trapani si tratterebbe ovviamente di un grandissimo colpo, visto che Biabiany , che inizierebbe fin da subito la sua avventura con i Granata essendo attualmente svincolato, garantirebbe un’importante iniezione di classe, velocità ed esperienza.

L’esterno francese, 31 anni, non gioca in Serie B dalla stagione 2008-09, da quando cioè vestiva la maglia del Modena . Nel corso della sua lunga carriera, ha indossato anche le maglie di (con la quale ha vinto una ed un Mondiale per Club), , , Sparta Praga e . Proprio con i ducali, ha totalizzato 12 presenze nella scorsa stagione nella sua ultima parentesi in .