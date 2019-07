Calciomercato Torino, Verdi a un passo: accelerata con il Napoli

Napoli e Torino già trovato una bozza di accordo per Simone Verdi: 22 milioni più due di bonus. In arrivo il procuratore dell'esterno.

Forse ci siamo davvero: Simone Verdi è sempre più vicino a lasciare il e a diventare un nuovo giocatore del . Nuovo per modo di dire ovviamente, se è vero che l'esterno aveva già vestito la maglia granata dal gennaio del 2011 al gennaio del 2013.

Altri tempi. Oggi Verdi è, per la seconda finestra estiva di calciomercato, un uomo copertina delle trattative. E il Torino sta per avere la meglio e battere la concorrenza della : secondo 'Tuttosport' è quasi fatta per il ritorno sotto la Mole dell'ex calciatore del .

Ci sarebbe già una bozza di accordo tra Napoli e Torino, tra i presidenti De Laurentiis e Cairo: 22 milioni più due di bonus. Il prezzo giusto perché Verdi, dopo una sola stagione da comprimario nella rosa di Ancelotti, faccia nuovamente le valigie.

Già nelle prossime ore, assicura il quotidiano, il procuratore Donato Orgnoni arriverà a Torino per definire nei dettagli l'operazione Verdi. Prima dovrà occuparsi del trasferimento di Patrick Cutrone dal al Wolverhampton, che diventerà ufficiale dopo le visite mediche di rito.

Il Torino sta dunque per mettere a segno il primo, vero colpo di un calciomercato in entrata fin qui in sordina nonostante il doppio impegno campionato-coppa: tra qualche giorno, a meno di sorprese, anche Verdi si aggregherà alla truppa di Mazzarri.