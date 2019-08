Calciomercato Torino: idea Laxalt per la fascia sinistra

Il Torino vuole regalare a Mazzarri un esterno sinistro: l'ultima tentazione porta a Laxalt, prossimo a lasciare il Milan. E' sfida all'Atalanta.

A caccia di rinforzi. Il patron del , Urbano Cairo, lavora in prima persona per puntellare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. E in attesa di tentare di mettere a segno la rimonta a Wolverhampton, i granata si concentrano sul mercato. Da definire la posizione di Nicolas N'Koulou che, comunque, non sembra appartenere alla lista dei partenti. Mentre, per quanto concerne i volti nuovi, il club piemontese vorrebbe assicurarsi un esterno mancino.

Con DAZN segui Atalanta-Torino IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ultima idea, secondo quanto riportato da "Sky Sport", porta a Diego Laxalt in uscita dal . Conteso anche dall', che vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, il 26enne jolly uruguaiano è entrato prepotentemente nel mirino del Toro. Che, negli ultimi giorni, ha avuto modo di affrontare direttamente la questione con i suoi agenti. Attenzione, dunque, a queste ore.

In giornata, infatti, è previsto un contatto tra Cairo e i vertici rossoneri, un colloquio fondamentale per comprendere la fattibilità dell'operazione. Dopodiché, l'entourage del calciatore sudamericano si trasferirà nella sede del Diavolo per analizzare gli ultimi sviluppi. Insomma, in caso di responsi positivi, il sorpasso sull'Atalanta potrebbe diventare realtà. Per un Toro che, se dovesse ottenere la qualificazione ai gironi d' , potrebbe dare un'accelerata.