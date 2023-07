Il Torino ci prova per Carlos Augusto, rivelazione del Monza: i granata considerano l'esterno brasiliano il profilo ideale da regalare a Juric.

Tutti su Carlos Augusto. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che proprio l'esterno brasiliano è stato uno dei massimi protagonisti del bel campionato da matricola del Monza, capace di salvarsi con ampio anticipo al suo primissimo campionato di Serie A.

Tutti su Carlos Augusto, dunque. Con un inserimento a sorpresa: quello del Torino, che, secondo 'La Stampa', ha posto l'ex giocatore del Corinthians in cima alle proprie priorità per quanto riguarda l'arrivo di un nuovo esterno di centrocampo.

Carlos Augusto piace al Torino, e non poco. Anzi, nell'ambiente granata viene considerato il profilo giusto. Anche più di un altro uomo mercato come Pasquale Mazzocchi, stantuffo della Salernitana arrivato a guadagnarsi la convocazione nella Nazionale di Roberto Mancini.

Certo, per arrivare a Carlos Augusto la concorrenza non mancherà. Quella cittadina della Juventus, intanto: i bianconeri vogliono inserire nella propria rosa un'alternativa mancina a Kostic e hanno individuato proprio nel giocatore del Monza uno degli elementi che potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri.

Più defilata è al momento l'Inter, che per far spazio a Carlos Augusto dovrebbe innanzitutto cedere Gosens: il tedesco è in trattativa con Union Berlino e Wolfsburg, ma al momento fa ancora parte a tutti gli effetti del roster di Simone Inzaghi.

Così, il Torino ci prova: ha bisogno di un nuovo esterno dopo l'addio di Ola Aina (passato al Nottingham Forest) e il ritorno all'Inter di Lazaro per fine prestito. E considera Carlos Augusto il profilo ideale da regalare a Juric, che fino a questo momento ha ricevuto solo Bellanova (Cagliari) e Tameze (Verona).