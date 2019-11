Calciomercato Torino, Bonifazi verso il Parma: "C'è una trattativa"

Il presidente del Torino, Cairo, ha confermato l'esistenza di una trattativa per il trasferimento di un granata al Parma.

Mentre le temperature scendono, cominciano a salire quelle del calciomercato. Le trattative sono ancora tiepide, ma pian piano cominciano ad accendersi, in attesa di diventare infuocate tra dicembre e gennaio, quando aprirà ufficialmente la sessione invernale per rimediare ai problemi occorsi nelle ultime settimane di .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Tra gli altri trasferimenti, a gennaio potrebba verificarsene uno da , sponda granata, a . I gialloblù, infatti, hanno messo da tempo nel mirino Edera, ma non solo. L'ultimo nome è quello di Kevin Bonifazi, difensore chiuso con Mazzarri e desideroso di affrontare un'altra sfida in Serie A.

Amargine del premio Sport e Civiltà, il patron del Torino, Cairo, ha confermato l'esistenza di una trattativa:

"I rapporti con il Parma sono cordiali e frequenti. Esiste già un discorso per una eventuale trattativa che non riguarderebbe però Edera ma un altro giocatore del Torino".

Per evitare di dare vantaggi alle squadre interessate a Bonifazi, Cairo non ha ovviamente fatto il so nome, ma il giocatore per cui il Parma si starebbe muovendo con massimo interesse dovrebbe essere proprio il 23enne ex , attualmente ai box per una frattura del metacarpo.

Cairo attende senza fretta, consapevole di quanto manchi a gennaio:

"E' lontano e perciò non c’ è alcuna fretta di affrontare i discorsi di mercato. Anche perché io vorrei dare a tutti i miei della rosa la possibilità di farsi apprezzare".

Per Bonifazi neanche 500 minuti in questa stagione, di cui la metà giocati nei turni preliminari di , che non hanno come noto portato i granata a giocare i gironi del torneo causa k.o contro il Wolverhampton. Ultima scelta per Mazzarri, a meno di sorpresa saluterà Torino a gennaio.