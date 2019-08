Calciomercato Torino, Bertolacci il nome nuovo: primi contatti

Il Torino valuta il possibile acquisto di Bertolacci: primi contatti con l'ex Milan, attualmente svincolato dopo l'addio ai rossoneri in estate.

Attualmente svincolato dopo l'addio al nel corso dell'estate, Andrea Bertolacci potrebbe fare subito il suo ritorno in . Sulle tracce del centrocampista romano c'è infatti il , il quale sta valutando la possibilità di integrare il giocatore nella propria rosa.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Collezionate più di 200 presenze nella massima divisione del calcio italiano, l'esperienza di Bertolacci potrebbe fare comodo a Walter Mazzarri. Per questo motivo i primi contatti tra il giocatore e i granata si sono già verificati, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Reduce da quella che può forse essere definita come la peggiore stagione della sua carriera, l'ex e - tra le altre - è ora in cerca di riscatto. Nell'ultima annata in rossonero Bertolacci è infatti sceso in campo solamente in 4 occasioni (tutte in ), collezionando un minutaggio di soli 139'.

Il giocatore ha così lasciato il Milan alla scadenza del proprio contratto, libero così oggi di unirsi alla squadra che vorrà credere in lui. Quella squadra potrebbe essere il Torino.