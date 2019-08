Calciomercato Torino, attesa per Verdi: spunta l'alternativa Vazquez

Il Torino attende una risposta dal Napoli per Verdi, ma da Siviglia arriva l'opportunità Franco Vazquez: il club andaluso apre al prestito.

Il attende il colpo di mercato in vista del preliminare di e dell'inizio del campionato: da una parte sale l'attesa per Simone Verdi, in uscita ormai dal dopo l'imminente arrivo di Lozano, dall'altra la nuova opportunità che porta al nome di Franco Vazquez.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', da è arrivata l'alternativa che stuzzica l'interesse della dirigenza granata: se l'attesa per Verdi dovesse prolungarsi troppo, il Toro potrbbe virare sull'ex trequartista del , che il club andaluso sembra intenzionato a cedere.

Lo stesso Siviglia ha puntato su altre soluzioni tecniche come De Jong e Ocampos: da qui l'apertura al prestito del giocatore 30enne. Mazzarri ha tempo fino alla mezzanotte di oggi per inserire il nuovo rinforzo nella lista UEFA: per questo il Torino sta tenendo aperte più strade. L'ingaggio del Mudo è di circa 2 milioni a stagione: una cifra che anche le casse di Cairo possono sostenere.