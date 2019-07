Calciomercato, Sturridge al Trabzonspor: accordo sull'ingaggio

Accordo trovato sull'ingaggio tra il Trabzonspor e Sturridge, senza squadra dopo l'addio al Liverpool.

Dopo aver detto addio al , che non gli ha rinnovato il contratto, Daniel Sturridge è alla ricerca di una nuova squadra. E sembra averla trovata.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Pare infatti che il giocatore inglese abbia raggiunto l'accordo sull'ingaggio con il club turco del Trabzonspor. Su di lui nelle scorse settimane c'è stato anche l'interessamento da parte del .

Sturridge è però salito alla ribalta nel mese di luglio a causa della squalifica comminatagli per sei settimane per aver dato informazioni al fratello Leon di scommettere nel 2018 sul suo trasferimento in prestito dai Reds al . Potrà comunque tornare a giocare a partire dal 31 luglio 2019.

Nella sua ultima stagione in un totale di 27 presenze e 4 goal.