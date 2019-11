Calciomercato, lo Sporting blinda Bruno Fernandes: clausola da 100 milioni

Lo allontana gli spettri del mercato e si tiene stretto Bruno Fernandes. L'ex fantasista di e riceve un adeguamento contrattuale e viene blindato dal club lusitano.

Fernandes, già legato alla società di Lisbona fino al 2023, non ha allungato la scadenza dell'intesa ma ha ottenuto un aumento dell'ingaggio e nell'accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

Un modo per scacciare i rumors che lo volevano in partenza verso lidi più blasonati, con e su tutte pronte ad assicurarselo. Fernandes, invece, rimane allo Sporting.

"È un orgoglio per me e un riconoscimento del mio lavoro, è segno che sto facendo bene. Sono orgoglioso di rappresentare questo club, per me è e sarà sempre un privilegio essere qui".