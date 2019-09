Calciomercato SPAL, Sala arriva dalla Sampdoria: è ufficiale

È ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Jacopo Sala dalla Sampdoria alla SPAL: il difensore italiano lascia Genova dopo tre anni dall'arrivo.

Nuova avventura in ma con una maglia diversa per Jacopo Sala. Il terzino lascia infatti la per unirsi a titolo definitivo alla .

Un rinforzo molto importante dunque per Leonardo Semplici, che integra in rosa un giocatore che all'occorrenza può svolgere anche il ruolo di esterno di centrocampo.

Collezionate 24 presenze nel corso dell'ultima stagione con i blucerchiati, Sala in passato ha vestito anche le maglie di Albinoleffe, (entrambe nelle giovanili) e Hellas .

Quella della SPAL per il classe 1991 sarà quindi la quinta squadra diversa in . All'estero invece ha collezioanto un'esperienza nelle giovanili del e una all'Amburgo.