Calciomercato SPAL, Gomis ai saluti: vicino il gigante pararigori Letica

La SPAL ha individuato in Letica del Brugge il sostituto di Gomis. Ritenuto un grande pararigori, ha anche segnato un goal in Croazia.

Porte girevoli alla . Dopo aver salutato Viviano, che è tornato allo Lisbona dopo gli ottimi sei mesi vissuti a Ferrara, e dopo aver accolto Etrit Berisha, arrivato ad inizio luglio in prestito con obbligo di riscatto dall’ , il club estense si appresta a chiudere altre due operazioni tra i pali.

Alfred Gomis è infatti ad un passo dal trasferirsi in a Dijon (Semplici ha di fatto già annunciato il suo addio) ed il suo posto all’interno della rosa biancazzurra verrà con ogni probabilità preso da Karlo Letica.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, è da considerarsi vicina alla fumata bianca la trattativa che porterà in il gigante croato. Cresciuto nell’Hajduk Spalato, Letica, che in passato è stato accostato anche a e , arriverà dal , club che l’estate scorsa l’ha portato in a fronte di un esborso da 3 milioni di euro.

Alto 201 cm, Letica, che ha rappresentato la difendendo i pali dell’U19 e dell’U21, nel corso della sua giovane carriera ha vestito anche le maglie di Mosor Zrnovnica, Val e Rudes.

Ventidue anni, in patria è considerato uno straordinario pararigori e nel marzo del 2018, quando vestiva la maglia dell’Hajduk, ha anche segnato una rete decisiva al 95’ di un match contro l’Istria 1961. A lui sarà quindi con ogni probabilità affidato il compito di contendere una maglia da titolare a Berisha.