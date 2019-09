Calciomercato, Sorrentino può ripartire dalla Serie B: è nel mirino della Juve Stabia

La Juve Stabia potrebbe rappresentare la prossima tappa della lunga carriera di Stefano Sorrentino. L’ex Chievo è attualmente svincolato.

Nove reti subite nelle prime quattro giornate di campionato, le ultime cinque delle quali nella pesante sconfitta interna patita venerdì contro l’ . La Stabia non sembra aver ancora trovato la giusta solidità difensiva e per farlo potrebbe ora affidarsi ad un portiere che garantirebbe grande continuità di rendimento, oltre che un enorme bagaglio di esperienza: Stefano Sorrentino.

L’ex portiere del è attualmente ancora svincolato e rappresenterebbe un rinforzo importantissimo. A 40 anni non ha alcuna intenzione di appendere i guanti al chiodo e la sua carriera potrebbe quindi ripartire dalla Serie B e da quella Juve Stabia nella quale ha già militato giovanissimo nella stagione 1999-2000, quando la compagine campana militava in Serie C1.

Come riportato da Sky, essendo svincolato, Sorrentino potrebbe fin da subito aggregarsi al gruppo guidato da Fabio Caserta per contribuire con le sue qualità a quella scalata che possa consentire alle Vespe di allontanarsi dalle zone calde di classifica.

Sorrentino, classe 1979, ha giocato per l’ultima volta in B nella stagione 2013-2014, quando ha contribuito alla promozione del in . Nel corso della sua lunga carriera ha vestito, tra le altre, anche le maglie di , Atene, Recreativo Huelva, oltre ovviamente a quella del Chievo, squadra con la quale ha totalizzato 31 presenze nella scorsa stagione in massima serie.