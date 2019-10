Calciomercato, Sergio Reguilón ha rifiutato la Juventus in estate

La Juventus è stata ad un passo da Sergio Reguilón in estate: il Real Madrid aveva accettato l'offerta, ma è stato il difensore a bloccare tutto.

La nell'ultima finestra di calciomercato estivo, secondo quanto riportato da 'Diario AS', è stata ad un passo dall'acquisto di Sergio Reguilón dal . Le due società si sarebbero accordate per il passaggio del difensore spagnolo in bianconero, ma sarebbe stato il giocatore stesso a bloccare l'operazione.

Il richiamo di Cristiano Ronaldo, Dybala, Chiellini e de Ligt non è stato abbastanza ammaliante per il difensore classe '96 il cui sogno, sempre secondo quanto riportato da 'AS', sarebbe quello di riuscire a trionfare con la maglia delle 'Merengues'. Reguilón è cresciuto, infatti, nelle giovanili del Real Madrid e veste la camiseta blanca dal 2005, da quando aveva solamente 9 anni.

La sua crescita all'interno del Real Madrid è stata costante e lo ha portato al debutto ufficiale con la maglia blanca il 2 ottobre del 2018 quando l'allenatore era Lopetegui, suo grande ammiratore, che ne aveva fatto il vice-Marcelo. Con Zidane, però, il feeling non è mai sbocciato e Reguilón non è mai riuscito a rientrare nei piani dell'allenatore francese.

In estate, dopo aver rifiutato la Juventus, è stato ceduto in prestito al e l'obiettivo del terzino spagnolo è quello di riconquistarsi la chiamata del Real Madrid e poi rimanere definitivamente al Bernabeu.