DAZN - Schuurs a un passo dal Crystal Palace: operazione da 35 milioni di euro

Perr Schuurs sta per lasciare il Torino per andare a giocare in Premier League: il Crystal Palace spera di chiudere nelle prossime ore.

C'è l'Arabia Saudita, ma non solo. Chi lascia la Serie A può farlo anche per andare nei più prestigiosi campionati europei. Come Sandro Tonali, nuovo giocatore del Newcastle, o come Perr Schuurs, vicino a trasferirsi a Londra per firmare con il Crystal Palace. Secondo DAZN, il Palace ha presentato un'offerta da 35 milioni di euro al Torino per avere il difensore olandese. Al quale, contemporaneamente, sono stati offerti quattro anni di contratto. Una proposta golosa, allettante. E una trattativa che potrebbe chiudersi velocemente: il Crystal Palace spera che la fumata bianca, e dunque l'accordo con il Torino, possa arrivare già nelle prossime ore, in modo da mettere a disposizione Schuurs di Roy Hodgson, confermato alla guida delle Eagles. Schuurs si appresta così a lasciare il Torino dopo appena una stagione: i granata lo hanno acquistato un anno fa dall'Ajax, facendo di lui l'erede di Bremer. Il buon rendimento offerto nelle 30 partite collezionate in campionato, da terzo difensivo oppure da centrale di una retroguardia a tre, ha così attirato l'interesse della Premier League. Il Torino si appresta dunque a concludere la seconda operazione pesante di fila in uscita, sempre per quanto riguarda la difesa, dopo quella dell'estate 2022: la cessione dello stesso Bremer alla Juventus, fruttata 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

