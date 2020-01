Calciomercato Sassuolo, il ritorno di Zaza è l'idea per l'attacco

L'ultima idea del Sassuolo per l'attacco è il ritorno di Simone Zaza: l'attaccante del Torino vorrebbe giocarsi le sue carte in vista di Euro 2020.

Le grandi manovre di mercato sono definitivamente iniziate in . Anche in casa si studiano i profili migliori per rinforzare la rosa di Roberto De Zerbi, l'obiettivo è un attaccante di peso.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'ultima idea degli uomini di mercato neroverdi è quella del possibile ritorno di Simone Zaza. L'attaccante classe '91 sta vivendo una stagione controversa con il : in tredici presenze in campionato sono solamente tre i goal realizzati da Zaza che, oltre alle critiche dei tifosi, sta perdendo quota all'interno della società granata.

La volontà di Zaza sarebbe quella di trovare maggiore spazio nei prossimi mesi per convincere il CT Mancini ad essere convocato nella rosa azzurra in vista di : ecco che il ritorno a Sassuolo, la squadra con cui ha avuto la sua migliore stagione nel campionato italiano, potrebbe essere la mossa giusta in chiave Nazionale. Gli emiliani, dal canto loro, troverebbero un'alternativa a Caputo da regalare a De Zerbi.