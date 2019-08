Calciomercato Sassuolo, Mammana per la difesa: trattativa con lo Zenit

Il difensore argentino Emanuel Mammana arriverebbe al Sassuolo dallo Zenit in prestito con diritto di riscatto. Trattativa vicina alla chiusura.

Un altro grande colpo sul calciomercato internazionale per il che, secondo 'Sky Sport', sarebbe vicinissimo a Emanuel Mammana dello San Pietroburgo.

La trattativa tra le due società è in stato avanzato tanto che si va verso la chiusura sulla base di un prestito, con diritto di riscatto per circa 10-11 milioni di euro.

Mammana, argentino classe 1996, può vantare tre presenze con l'Albiceleste e ha una discreta esperienza nelle coppe europee. Il suo arrivo quindi aggiungerebbe qualità a un reparto che si è già rinforzato con l'acquisto di Toljan dal .

Nelle idee del Sassuolo il difensore argentino potrebbe raccogliere l'eredità di Demiral, rivelazione della scorsa stagione e oggi alla dove Paratici vuole trattenerlo nonostante le tante richieste arrivate per acquistarlo.

Mammana è sbarcato in Europa nel 2016 quando il lo aveva acquistato dal River Plate, in però non ha sfondato e così due anni fa si era trasferito allo Zenit. Ora per lui potrebbero spalancarsi le porte della .