Calciomercato Sassuolo, Kouamè caldo: Babacar e 10M al Genoa

Il Sassuolo continua a lavorare col Genoa per Kouamè: sul piatto il cartellino di Babacar e 10 milioni di euro.

Il insiste per Christian Kouamè. La trattativa col non è semplice, ma le due società ragionano per imbastire uno scambio con soldi.

Lo stato attuale dell'operazione, vede i neroverdi aver messo sul piatto il cartellino di Khouma Babacar (anche nei radar del ) più un conguaglio economico: quest'ultimo, come evidenzia il 'Corriere dello Sport', rappresenta il nodo che non fa arrivare alla fumata bianca.

Il Genoa valuta Kouamè 20 milioni e considera il centravanti del Sassuolo non più caro di 10: ecco perchè ne vorrebbe altrettanti più l'attaccante degli emiliani, che però stanno valutando se assecondare o meno le richieste del Grifone.

La certezza, è che Kouamè piace non poco al club di Squinzi: ideale per gli schemi offensivi di De Zerbi, l'ex si sposerebbe a meraviglia. Babacar più soldi al Genoa, il discorso prosegue.