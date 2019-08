Calciomercato Sassuolo, Kenedy del Chelsea per sostituire Rogerio

Rogerio k.o. per infortunio al menisco, il Sassuolo pensa al brasiliano del Chelsea Kenedy come possibile sostituto.

Nuova idea di calciomercato per il . Il club emiliano si trova nella condizione di dover sostituire Rogerio, che si è infortunato al menisco e probabilmente dovrà star fermo a lungo dopo un'operazione.

Il nome individuato per rimpiazzare il brasiliano, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', è quello di un suo connazionale, Kenedy, che dopo esser esploso in patria nel Fluminense, è ora di proprietà del , che lo prelevò dal Tricolor Carioca nel 2015.

A Londra il giovane Kenedy, classe 1996, non è mai esploso, e così è stato mandato in prestito prima al poi al , con cui nella passata stagione ha collezionato 28 presenze e 1 goal in tutte le competizioni.

Ora per il brasiliano, che ha già indossato la maglia verdeoro delle Rappresentative giovanili, potrebbero aprirsi le porte della .