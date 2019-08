Calciomercato Sassuolo, Giovinco il sogno: c'è l'offerta

Il Sassuolo ha individuato in Sebastian Giovinco il suo grande obiettivo per l’attacco. Operazione complicata, ma c’è già un’offerta all’Al-Hilal.

Ha lasciato la nel gennaio del 2015 per affrontare le avventure in Canada e con ed Al-Hilal ed ora potrebbe clamorosamente farvi ritorno diventando uno dei protagonisti inaspettati delle ultime caldissime giornate di calciomercato.

Sebastian Giovinco, dopo i successi in e dopo essere diventato il primo giocatore italiano a segnare in tre diverse , è il nuovo grande sogno del .

Secondo quanto riportato da Sky infatti, il club neroverde nelle scorse ore ha ha fatto il suo tentativo per provare ad aprire la pista che porta dritta alla ‘Formica Atomica’. La trattativa non è certamente di quelle semplici, una prima offerta però è stata di fatto già presentata.

Giovinco, 32 anni, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di , e e vanta 23 presenze con la maglia della Nazionale maggiore azzurra. Straordinario protagonista in MLS (per lui anche un campionato vinto), nel febbraio del 2019 si è trasferito all’Al-Hilal, club che dovrebbe garantirgli qualcosa come 10 milioni di euro a stagione.