Calciomercato Sassuolo, ecco Chiriches: affare da 13 milioni

ll Sassuolo si appresta a chiudere con il Napoli per Vlad Chiriches: mancano solo gli ultimi dettagli per concretizzare l'operazione.

Dopo quattro stagioni, costellate da qualche infortunio di troppo, le strade di Vlad Chiriches e del stanno per separarsi. Il centrale romeno si appresta a vestire una nuova maglia: quella del , ormai a un passo dalla chiusura dell'operazione con gli azzurri.

Secondo 'Tuttosport', manca appena lo scambio delle mail tra i due club per suggellare l'affare, che porterà nelle casse del Napoli 13 milioni di euro. E poi Chiriches, fuori dai piani di Ancelotti, potrà diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Sassuolo.

La richiesta iniziale del Napoli per lasciare partire Chiriches era di 15 milioni di euro. Il Sassuolo è dunque riuscito a strappare uno 'sconto' di due milioni e, nelle prossime ore, dovrebbe ufficializzare l'arrivo alla corte di De Zerbi dell'ex difensore del .

Su Chiriches era segnalata anche la , che però non ha mai affondato il colpo. I viola, semmai, stanno lavorando per portare a Firenze Lorenzo Tonelli, pure lui in uscita dal Napoli. Così come Adam Ounas, diretto verso il .