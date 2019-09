Calciomercato Sampdoria, Rigoni ufficiale: arriva dallo Zenit

La Sampdoria riporta Emiliano Rigoni in Italia dopo la breve esperienza all'Atalanta, l'esterno arriva in prestito dallo Zenit.

Dopo le due pesanti sconfitte subite nelle prime due giornate di campionato, la corre ai ripari e regala un importante rinforzo a Di Francesco.

I blucerchiati infatti hanno depositato il contratto di Emiliano Rigoni, esterno che arriva in prestito con obbligo di riscatto dallo San Pietroburgo.

Per l'argentino si tratta di un ritorno in dato che, nella scorsa stagione, aveva giocato i primi sei mesi in prestito all' che però lo ha rispedito alla base già a gennaio.

Rigoni, classe 1993, abbina un'ottima tecnica di base alla grande velocità. Doti che torneranno sicuramente utilissime nel 4-3-3 della Sampdoria targata Di Francesco.