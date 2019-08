Calciomercato Sampdoria, Rafael saluta: "Adesso una nuova sfida"

Rafael Cabral lascia la . A comunicarlo è stato lo stesso ex portiere del su Instagram. Il suo futuro dovrebbe essere ora in Championship, al Reading.

Il messaggio completo di Rafael:

"Grazie Sampdoria! Ringrazio Dio per aver indossato questa maglia e per aver conosciuto persone eccezionali, questa società rimarrà per sempre nel mio cuore! Tvb bene Sampdoria, adesso una nuova sfida! Sarò sempre un vostro tifoso".