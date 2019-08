Calciomercato Sampdoria, Praet ufficiale al Leicester: 20 milioni ai blucerchiati

Dennis Praet lascia la Serie A per la Premier League: il belga passa dalla Sampdoria al Leicester per 20 milioni di euro. Lo cercava anche il Milan.

La per affermarsi, ora la Premier League per confermarsi: Dennis Praet lascia la e diventa ufficialmente un nuovo giocatore del City.

Per il centrocampista belga le 'Foxes' avrebbero pagato una cifra complessiva di 20 milioni di euro. L'affare è stato definito dopo la 'deadline' del mercato di Premier League grazie a una proroga.

Dopo 106 presenze e 4 goal in tre stagioni, Praet lascia dunque la Serie A e la Sampdoria per tentare l'avventura in .

Il belga classe 1994 era stato accostato anche al in questa sessione di mercato, ma alla fine le 'Foxes' hanno avuto la meglio.