Calciomercato Sampdoria: Maroni in uscita, ipotesi Chievo

Gonzalo Maroni, acquisto estivo della Sampdoria, ha deluso e a gennaio può salutare i liguri: in Serie B il Chievo vorrebbe puntare su di lui.

Doveva essere una delle rivelazioni di questo campionato, invece per Gonzalo Maroni alla di spazio non ce n'è mai stato (appena 2 presenze in Coppa ). Tanto che, nella finestra invernale, l'argentino può fare già le valigie.

Arrivato in estate dal Boca Juniors, il fantasista classe '99 ha avuto difficoltà ad ambientarsi in Italia e così i blucerchiati stanno pensando di non puntare più su di lui.

Un club che però crede in Maroni, come spiega 'Tuttosport', è il : i veneti, impegnati nella corsa per risalire in , vorrebbero acquistarlo in prestito fino a giugno.

A , Maroni troverebbe senz'altro maggiore continuità e potrebbe rilanciarsi dopo 6 mesi in naftalina: previsto un incontro tra le due società e l'entourage del ragazzo, per il quale però non è da scartare l'ipotesi di un ritorno in patria.