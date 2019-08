Calciomercato Sampdoria, preso Leris dal Chievo: lunedì le visite

La Sampdoria ha trovato il sostituto di Praet: è Mehdi Leris, che lascia il Chievo dopo due stagioni di A. Operazione da 4 milioni totali.

Se il si rinforza con i vari Schone e Saponara, la non sta a guardare. E, in una domenica calda e assolata, chiude l'operazione che porta Mehdi Leris dal alla Genova blucerchiata.

Secondo 'Sky Sport', l'accordo tra i due club è stato raggiunto nelle ultime ore. La Sampdoria pagherà al Chievo due milioni e mezzo di parte fissa più un altro milione e mezzo di bonus. Le visite mediche del centrocampista francese sono in programma già domani.

Lo stesso Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, aveva del resto ammesso solo poche ore fa di voler cercare un rimpiazzo per Dennis Praet, trasferitosi al : "Vedremo di prendere un centrocampista".

Il centrocampista in questione è proprio Leris, 21 anni, pronto dunque a lasciare il Chievo dopo le due stagioni disputate in . Nella scorsa ha collezionato 23 presenze, da titolare e non, senza trovare la via della rete.