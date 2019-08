Calciomercato Sampdoria, Leris arriva dal Chievo: è ufficiale

Il centrocampista franco-algerino è il nuovo rinforzo per Di Francesco: contratto fino al 2024 per l'ex Chievo.

Ceduto Praet a peso d'oro al , la compie il primo acquisto del post belga. Dopo una trattativa lampo è infatti ufficiale l'approdo alla corte di Di Francesco di Mehdi Leris, che arriva a titolo definitivo dal dopo aver disputato un buon campionato di 2018/2019.

Nonostante la retrocessione del Chievo, infatti, Leris è stato tra i giocatori clivensi a mettersi maggiormente in mostra e attirando dunque su di sè l'interesse di diverse squadre di Serie A. Alla fine l'ha spuntata la nuova Sampdoria di Di Francesco.

Sampdoria che ha comunicato l'acquisto con una nota ufficiale:

"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. ChievoVerona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mehdi Léris (nato a Mont-de-Marsan, , il 23 maggio 1998). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024".

Classe 1998, Leris può essere utilizzato sia come centrale di centrocampo, sia come esterno destro: un giocatore giovane e duttile per Di Francesco, pronto a plasmarlo per poterlo utilizzarlo in diverse posizioni nella sua Sampdoria.