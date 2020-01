Calciomercato Sampdoria, Kjaer per la difesa: previsto un incontro

Simon Kjaer vuole lasciare l'Atalanta: potrebbe finire alla Sampdoria dove Claudio Ranieri lo ha scelto per rinforzare la difesa.

Le parole dell'agente non lasciano spazio a dubbi: Simon Kjaer non si sente valorizzato all' e l'ipotesi di un addio già a gennaio dopo pochi mesi è più che probabile.

Per il danese solo sei apparizioni in stagione e tanta panchina che lo ha reso triste in un contesto felice come quello atalantino, capace di impressionare in campionato e di realizzare l'impresa della qualificazione agli ottavi di .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', spunta una destinazione 'calda': la di Claudio Ranieri, alla ricerca di un profilo che possa migliorare il livello del reparto arretrato per conquistare una tranquilla salvezza.

Nella giornata di martedì è previsto un incontro tra la società ligure e il procuratore di Kjaer per trovare un accordo sull'ingaggio ed, eventualmente, impostare le basi della trattativa con l'Atalanta che non dovrebbe opporsi alla partenza del giocatore.