Calciomercato Sampdoria, Defrel torna nel mirino: possibile scambio con Caprari

La Sassuolo potrebbe presto accogliere nuovamente Gregoire Defrel: spunta l’ipotesi di uno scambio col Sassuolo che prevede Caprari in neroverde.

Ha già vestito la maglia della nella scorsa stagione e tra l’altro con buonissimi risultati, visto che in campionato è andato in doppia cifra realizzando 11 goal in 36 partite e a gennaio, a pochi mesi dalla conclusione della sua avventura in blucerchiato, potrebbe tornare all’ombra della Lanterna per diventare uno dei punti di forza della squadra allenata da Claudio Ranieri.

Gregoire Defrel è già stato accostato con insistenza alla Samp la scorsa estate, quando sembrava potesse chiudersi positivamente una trattativa con la , l’attaccante francese però alla fine si è trasferito al con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Bloccato nelle ultime settimane da un problema ad una caviglia, Defrel nel corso di questa annata ha totalizzato sin qui solo otto presenze condite da un goal ma l’ottimo ricordo lasciato a Genova potrebbe portare ad un clamoroso ritorno nella prossima sessione di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sassuolo e Sampdoria stanno pensando ad uno scambio che riporterebbe appunto Defrel in blucerchiato, mentre a fare il percorso inverso sarebbe Caprari.

Il duttile attaccante della Sampdoria, in campionato ha totalizzato 15 presenze condite da 2 reti e potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il reparto avanzato di Roberto De Zerbi.