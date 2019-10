Calciomercato Sampdoria, Bertolacci è arrivato in città: ora la firma

Andrea Bertolacci riparte dalla Sampdoria: il centrocampista firmerà con i blucerchiati dopo essersi svincolato dal Milan.

Dopo la sfortunata avventura al Andrea Bertolacci riparte dalla : nuova avventura in per il centrocampista italiano, che torna dunque nella città che lo aveva lanciato. Il giocatore è a Genova per la firma sul nuovo contratto.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'ufficialità è attesa a breve per il centrocampista classe '91, che arriva in maglia blucerchiata dopo essersi svincolato questa estate dal Milan: pronto un contratto annuale per l'ex .

Le visite mediche erano state svolte e superate a dopo l'accordo trovato ormai da giorni: dopo 124 presenze, 13 goal e 15 assist con la maglia rossoblù, Bertolacci cerca il rilancio sull'altra sponda del capoluogo ligure.