Calciomercato Sampdoria, Ben Arfa si può fare: nuovi contatti

Il giocatore francese è svincolato dopo l'ultima stagione al Rennes: la Sampdoria vuole portarlo in Serie A nelle prossime setitmane.

Un giocatore spesso discontinuo, ma dotato di un classe innata. Hatem Ben Arfa è stato spesso tra i giocatori francesi più importanti ed invidiati dalle altre squadre, ma escludendo la grandiosa stagione al del 2015/2016 la sua carriera non ha preso una via positiva.

Svincolatosi dopo l'esperienza al della passata annata, ora Ben Arfa è finito nel mirino della . Ci pensa il , ma in prima fila secondo il Corriere dello Sport c'è sopratutto la , pronta a portarlo a Genova nelle prossime settimane.

A margine dell'amichevole contro il giornata ieri ci sarebbero stati infatti nuovi importanti contatti per Ben Arfa: prossima settimana decisiva per il futuro del giocatore transalpino, desideroso di tornare a giocare il prima possibile e magari confrontarsi con un nuovo campionato come la Serie A.

Biennio anche al , recentemente, per Ben Arfa. Due anni però duri, vista una stagione da comprimario senza mai trovare la via della rete e dunque una stagione senza scendere in campo nemmeno per un minuto a causa dei rapporti a dir poco difficili con Emery.

Ora la possibilità Serie A: con le giuste motivazioni, potrebbe essere una delle sorprese del prossimo torneo.