Calciomercato Salernitana: Cerci ritrova Ventura, chiusura vicina

Alessio Cerci torna in Italia e riabbraccia il suo mentore Giampiero Ventura: ad un passo la firma con la Salernitana.

Alessio Cerci sta tornando. Firma ad un passo con la , dove l'esterno d'attacco ritroverà Giampiero Ventura con cui ha vissuto i picchi più alti della propria carriera.

Cerci, 32 anni, è reduce dall'avventura in tra le fila Ankaragucu ed attualmente si ritrova svincolato: 'Tuttosport' parla di un accordo imminente col club di Lotito, che gli consentirà di rientrare in .

Esperienza in Serie B all'orizzonte dunque per Cerci, protagonista di una lenta discesa dopo gli anni d'oro vissuti tra Pisa e (con Ventura, appunto) che gli erano valsi il grande salto all' .

Da quel momento in poi, però, per il romano classe '87 di gioie ce ne sono state davvero poche: parentesi flop con e , più bassi che alti al e per finire la stagione ad Ankara.

In terra turca il bottino recita 16 presenze e 5 goal, con un futuro chiamato Salernitana pronto a diventare realtà: chissà che la reunion Cerci-Ventura non possa rilanciare entrambi.