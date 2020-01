Calciomercato, Rossi può ripartire dalla Spagna: ipotesi Malaga

Giuseppe Rossi ancora senza squadra dopo essersi allenato col Villarreal: spunta l'opzione Malaga che gli consentirebbe di rimanere in Spagna.

Il calvario di Giuseppe Rossi non vuole saperne di concludersi: dopo essersi allenato col ha capito che per lui non ci sarebbe stato spazio al 'Sottomarino Giallo', considerato il sovraffollamento in attacco.

'Pepito' è senza squadra ormai dal 2018, anno dell'ultima esperienza tra le file del : da allora nessuna offerta in grado di rivitalizzare una carriera troppo spesso condizionata da gravi infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi come avrebbe voluto.

Eppure a gennaio potrebbe muoversi qualcosa in tal senso: come riportato da 'Malaga Hoy', il Malaga potrebbe decidere di offrirgli un contratto per risolvere il problema della penuria in attacco. Primi contatti con il giocatore che potrebbe prendere in considerazione la proposta.

Il Malaga naviga in cattive acque al momento: è sedicesimo in Segunda Division (la seconda serie spagnola) e sono lontani i fasti di quando si lottava nei piani alti della e della .

Per Rossi potrebbe essere l'occasione giusta per un rilancio atteso da tanto tempo, proprio in , nazione a lui cara e che più soddisfazioni di tutte ha saputo regalargli nel corso degli anni.