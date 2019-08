Calciomercato Roma, Zappacosta nel mirino: i giallorossi lo vogliono in prestito

La Roma cerca rinforzi in difesa e negli ultimi giorni sta spingendo per riportare in Serie A il terzino del Chelsea, Zappacosta.

Continua a lavorare sopratutto sulla difesa, la di Fonseca. Dopo i rinnovi di Under e Dzeko, che a meno di sorprese non lasceranno la squadra giallorossa, Petrachi è a caccia di un centrale e di un terzino. Quest'ultimo potrebbe essere Davide Zappacosta.

Riserva al , il giocatore italiano è più vicino al rientro in dopo l'incontro tra i giallorossi e l'agente del giocatore. Zappacosta è valutato 25 milioni dai Blues, ma l'idea della Roma è quella di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto nel 2020.

Intanto Lampard, tecnico del Chelsea, non ha certo chiuso alla cessione:

"Non è ancora chiaro se ci lascerà entro fine mese. Ora è un nostro giocatore: il suo atteggiamento mi ha impressionato, per la sua qualità e per come si è allenato. Sarà una decisione per il bene del club e di Zappa, voglio giocatori felici".

Nell'ultima stagione Zappacosta è sceso in campo in appena quattro occasioni per quanto riguarda la Premier, ma è stato fondamentale in , dove ha contribuito sensibilmente al successo finale grazie a dieci presenze nell'arco dell'annata.

Per lui quella appena iniziata è la terza stagione di Premier, ma difficilmente continuerà col Chelsea: la Roma lo vuole al più presto, inglesi e giallorossi al lavoro per definire la situazione. Settimana prossima decisiva per il futuro del giocatore e della difesa capitolina.