Calciomercato Roma, Zappacosta in prestito: mercoledì le visite mediche

E' fatta per il ritorno in Serie A del terzino, che arriverà dal Chelsea in prestito secco: Santon verso il Maiorca.

Davide Zappacosta , a meno di sorprese dell'ultimo minuto, giocherà nella . Ad un passo infatti il ritorno dell'esterno italiano in , con la squadra giallorossa che avrà finalmente il suo terzino destro dopo averlo inseguito a lungo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come evidenzia Sky Sport, infatti, è fatta per l'acquisto di Zappacosta da parte della Roma. Fuori dal progetto di Lampard al , che alcuni giorni fa aveva evidenziato la possibilità di una cessione imminente, tornerà in Serie A in prestito secco.

Il Chelsea avrebbe voluto una cessione a titolo definitivo, sulla base di 25 milioni, la Roma un prestito con diritto di riscatto: alla fine si è optato per una via di mezzo per accontentare il giocatore e dare la possibilità all'ex di rilanciarsi nel campionato che conosce meglio.

Zappacosta potrebbe svolgere le visite mediche già nella giornata di mercoledì, o comunque durante questa settimana, così da provare ad esserci già per la prima gara di campionato che la Roma affronterà contro il domenica in notturna.

Di base Zappacosta arriverà alla Roma per giocarsi un posto da titolare sulla fascia destra con Florenzi, ma entrambi possono giocare anche centrocampisti più alti su tale fascia: un duttile esterno per Fonseca, che ora aspetta un centrale di difesa.

Con l'arrivo di Zappacosta, Santon è sempre più vicino al trasferimento in , al Maiorca. Oltre al terzino italiano la Roma lavora sull'addio di Gonalons , che dovrebbe rinforzare il , e probabilmente quello di Schick, sul quale continua ad esserci il .