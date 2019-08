Calciomercato Roma, Zappacosta nel mirino: il Chelsea chiede 25 milioni

In uscita dal Chelsea, Davide Zappacosta è uno degli obiettivi della Roma. Trattativa non semplice viste le richieste dei Blues.

Il ha fissato un prezzo di 25 milioni di euro per il cartellino di Davide Zappacosta. L’esterno italiano non rientra nei piani di Frank Lampard che è pronto a promuovere il prodotto del vivaio Reece James come vice di Cesar Azpilicueta nel ruolo di terzino desto.

Secondo quanto appreso da Goal, la ha fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione che potrebbe portare Zappacosta in giallorosso, al momento però la cifra richiesta dai Blues rappresenta un ostacolo impossibile da superare per il club capitolino.

Per tale motivo, la speranza è quella di riuscire ad intavolare una trattativa che preveda un prestito con diritto di riscatto al fine di riuscire a dilazionare il pagamento e di non farlo pesare sulle casse della società già nel corso di questa stagione.

Zappacosta è quindi uno dei giocatori che maggiormente interessa ad una Roma chiamata a ripartire da Paulo Fonseca dopo l’ultima deludente annata che ha visto alternarsi in panchina Eusebio Di Francesco e Claudio Ranieri.

Il terzino italiano è nella lista dei cedibili del Chelsea al pari di Tiemoue Bakayoko (che tornato dal prestito al non ha impressionato nel corso dell’estate) e Lucas Piazon (reduce da sei prestiti consecutivi, l’ultimo dei quali al ), mentre Kenedy e Michy Batsuayi (anch’esso accostato alla Roma dopo i prestiti al ed al ) hanno fatto estremamente bene durante la preparazione estiva e sembrano destinati a restare a Londra.