Calciomercato Roma, Vitao è l'ultima idea per la difesa

Roma a caccia di un centrale di difesa, ora punta al giovane brasiliano in forza al Palmeiras.

Continua la ricerca del difensore centrale per la nuova di Petrachi e Fonseca. Acquistati rinforzi come Diawara, Spinazzola, Pau Lopez, nonchè Mancini, proprio per il centro, i giallorossi hanno intenzione di puntare un altro giocatore per la retroguardia in vista dell'imminente avvio del campionato.

Diversi i nomi nel mirino della Roma, di cui l'ultimo arriva dal . Petrachi ha infatti messo seriamente nel mirino il giovane Vitao, centrale brasiliano attualmente in forza al Palmeiras. Un giocatore di cui si dice un gran bene in territorio verdeoro.

Classe 2000, Vitao non ha mai giocato con la prima squadra del Palmeiras ma si è ben comportato con la casacca del Brasile Under 20. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere lui il nome a sorpresa che Petrachi può portare in giallorosso in queste ultime settimane di calciomercato.

La Roma conta comunque Juan Jesus, Fazio e Mancini ad alternarsi al centro come titolari, ragion per cui l'arrivo di un giovane centrale potrebbe far crescere lo stesso senza problemi di pressione. Prima che tutte le big d'Europa si accorgano del talento di Vitao.

Vitao, 186 cm, può giocare all'occorrenza anche come mediano: un profilo duttile e giovane per una Roma decisa a sorprendere senza essere tra le favorite del prossimo campionato.