Calciomercato Roma, ufficiale: preso Providence dal PSG

La Roma pesca nel PSG: ufficiale l'arrivo in giallorosso della giovanissima ala Ruben Providence. Trasferimento a titolo definitivo.

In attesa di definire il futuro di Dzeko, e di conseguenza di capire chi sarà il centravanti della prossima stagione, la pensa anche al futuro: è ufficiale l'arrivo del giovane Ruben Providence dal .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

✍️🔄



Ruben Providence rejoint l'@OfficialASRoma dans le cadre d'un transfert définitif.



Le club souhaite à Ruben le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/LnZZtxhuTW — (@PSG_inside) July 29, 2019

A comunicarlo è stato il club francese attraverso i propri account social:

"Ruben Providence va alla Roma a titolo definitivo. Il club augura a Ruben il meglio per il prosieguo della sua carriera".

L'accordo tra Roma e PSG era stato praticamente raggiunto negli scorsi giorni e oggi è arrivata la firma, preceduta in mattinata dalle classiche visite mediche a Villa Stuart. Non comunicata la lunghezza del contratto di Providence, che comunque dovrebbe essere di durata triennale o quadriennale.

20 anni compiuti lo scorso 7 luglio, di ruolo attaccante esterno, Providence non ha mai esordito nella prima squadra del PSG, mettendosi in mostra solo nelle giovanili. Il club parigino, evidentemente, ha deciso di non contare su di lui. E la Roma ne ha approfittato.