Calciomercato Roma, Strootman: "Hanno provato a riprendermi"

Strootman e il retroscena sul mercato estivo: "Il Marsiglia voleva vendermi, era arrivata un'offerta della Roma ma non è stata ritenuta sufficiente".

Kevin Strootman poteva tornare alla . Un anno dopo l'addio, il centrocampista svela una retroscena clamoroso legato al mercato estivo appena andato in archivio.

Intervistato da 'VTBL', l'olandese spiega come sia stato ad un passo dal lasciare il . Tra gli scenari, poi sfumati, anche quello di un impensabile ritorno in giallorosso.

"Si stavano muovendo alcune cose in . La Roma? Anche, sì. Ma il Marsiglia non ha trovato l’offerta interessante o sufficiente. Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e arriva la tua vecchia squadra di certo ci pensi. Ma poi non se n’è fatto niente".

Nei piani dell'OM, perlomeno in avvio di stagione, per Strootman pare non ci fosse più posto e di conseguenza l'orange era stato messo in vendita. Poi il dietrofront, legato a proposte non soddisfacenti e alla volontà di Villas-Boas.

"Mi è stato detto così. Alla fine sono arrivate offerte che non erano buone per il club. Poi ho parlato con l’allenatore che è stato chiaro e mi ha detto di volere la mia permanenza".

Strootman ha indossato la maglia della Roma dal 2013 al 2018, collezionando in tutto 131 presenze condite da 13 goal. Nei 5 anni nella Capitale, anche diversi infortuni che ne hanno condizionato l'avventura.