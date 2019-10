Calciomercato Roma, Smalling ha già convinto: incontro con lo United

Chris Smalling sembra aver fatto breccia nel cuore della Roma: goal all'Udinese e tante buone prestazioni che potrebbero valergli il riscatto.

Il rigore 'provocato' per un incredibile fallo 'di faccia' in è già dimenticato per Chris Smalling, autore del goal del momentaneo 0-2 della sul campo dell' , poi battuta con un poker.

Rete arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo in cui il difensore ancora di proprietà del si è fatto trovare pronto, con una facile deviazione sottoporta che è anche la prima gioia personale da quando milita in .

Ancora poche presenze all'attivo ma quanto basta per convincere la Roma a pensare ad un riscatto: arrivato in prestito secco ed oneroso a circa tre milioni di euro, Smalling potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dai giallorossi.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è andato in scena un incontro tra gli emissari del club capitolino e quelli dei 'Red Devils': l'intenzione del ds Gianluca Petrachi è quella di mettere sul piatto 10 milioni di euro, la metà della richiesta inglese che ammonta a 20.

A Manchester stanno monitorando le prestazioni di Smalling e sanno bene di potersi permettere di chiedere una cifra più elevata rispetto a quella proposta dalla Roma, che sembra aver trovato il difensore centrale giusto per il 4-2-3-1 di Fonseca.

Nelle prossime ore è prevista la prima offerta ufficiale per cercare di trovare la quadra definitiva che consenta di trattenere nella Capitale un giocatore ritrovatosi dopo alcune annate storte in Premier League.