Calciomercato Roma, sfuma Mateus Vital: virata su Idrissi dell'AZ

La Roma cambia obiettivo di mercato per l'attacco: si complica Mateus Vital con il Corinthians, piace Idrissi dell'Az, corteggiato anche dal Torino.

Da un obiettivo di mercato all'altro, con poco tempo per finalizzare l'ultimo colpo: la accelera per il nuovo arrivo in attacco e abbandona la pista Mateus Vidal con il Corinthias. Il piano B porta il nome di Oussama Idrissi dell'AZ Alkmaar.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il club brasiliano ha alzato questa notte le proprie richieste per il proprio talento da 8 a 10 milioni di euro: una mossa che ha di fatto allontanato del tutto la dirigenza giallorossa.

La Lupa potrebbe ora dare l'assalto a Idrissi, attaccante esterno marocchino classe '96, già corteggiato nelle ultime settimane dal di Cairo. Una corsa contro il tempo per la squadra di Fonseca, impegnata oggi nel delicatissimo derby contro la : l'ultima mossa della dirigenza potrebbe arrivare ancora dall'Eredivisie.