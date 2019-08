Calciomercato Roma, Schick piace al Lipsia: idea prestito con diritto di riscatto

Patrik Schick può dire addio alla Roma: sul ceco c'è il forte interesse del Lipsia. Si può lavorare a un prestito con diritto di riscatto.

Al rinnovo dipuò seguire un altro addio nell'attacco della: quello di. Il ceco, dopo la conferma del bosniaco con tanto di rinnovo, potrebbe essere uno dei sacrificati dell'estate giallorossa.

Sul giocatore ex , secondo quanto riporta 'Sky Sport', sarebbe infatti piombato il . L'ambizioso club di sembra essere fortemente interessato al classe 1996.

L'idea su cui si dovrebbe lavorare sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto. Schick potrebbe volare nell'est della in caso di addio di Jean-Kevin Augustin, che ha perso posizioni nelle gerarchie e ora può dire addio ai 'Roten Bullen'.

Al Lipsia Schick dovrebbe lottare per un posto da titolare con Timo Werner e Yussuf Poulsen, due istituzioni della squadra di Nagelsmann. Il ceco viene da due anni in giallorosso con 8 goal in 58 presenze complessive.