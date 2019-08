Calciomercato Roma: c'è il sì Schick al Lipsia, al suo posto Kalinic

Patrik Schick potrebbe lasciare la Roma: ad attenderlo c'è il Lipsia. L'attaccante ceco ha già detto sì, lo sostituirà Kalinic.

L'avventura di Patrik Schick alla è ormai giunta al capolinea. Il 23enne attaccante ceco, dopo due stagioni in giallorosso, si appresta a salutare Trigoria. Ad attenderlo, infatti, ci sono i tedeschi del . Operazione impostata nei giorni scorsi e che, a meno di colpi di scena, dovrebbe sfociare nella fumata bianca.

E la conferma, seppur indiretta, arriva dal c.t. della , Jaroslav Silhavy, che ha convocato l'attaccante di Praga per le qualificazioni a :

"Sono in contatto con Schick, so che a breve risolverà la sua situazione. Ha fatto tutta la preparazione e dovrebbe essere pronto per giocare. Tutto potrebbe risolversi prima del raduno".

Il Lipsia, dunque, si appresta a definire la trattativa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. E, a testimonianza di come il fronte sia dei più roventi, l'agente Pavel Paska in giornata è sbarcato nella capitale per definire gli ultimi dettagli.

Che, quindi, dovrebbero essere ultimati entro domani. Una volta messa a segno questa partenza, la Roma si concentrerà su un nuovo arrivo là davanti: Nikola Kalinic in uscita dall' . Strada tracciata.