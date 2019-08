Calciomercato Roma, Santon in uscita: piace al Maiorca

Il terzino destro non rientra nei piani della Roma e nei prossimi giorni potrebbe lasciare la Serie A per approdare nella Liga.

Un anno dopo l'arrivo dall' nell'ambito dell'operazione che ha portato Zaniolo alla e Nainggolan in nerazzurro, Davide Santon può lasciare il team capitolino. Il terzino italiano non sembra infatti rientrare nei piani di Fonseca e nel suo destino può esserci la .

Secondo Teleradiostereo, infatti, sulle tracce dei Santon c'è il Maiorca neopromosso in Liga. L'ex Inter vorrebbe una soluzione definitiva per il suo futuro, dunque non una cessione a titolo temporaneo: in queste ore si sta lavorando proprio in tal senso.

L'addio di Santon spalancherebbe la porta all'arrivo in giallorosso di un altro terzino destro: come noto, infatti, la Roma sta puntando Zappacosta, per il quale il vorrebbe 25 milioni. Petrachi invece vorrebbe riportarlo in in prestito con diritto di riscatto.

Classe 1991, vincitore del Triplete con l'Inter nel 2010, Santo nel corso degli anni non è riuscito a diventare un campionissimo del suo ruolo per diversi motivi. Ora, dopo l'esperienza al , può arrivare la sua seconda avventura all'estero: per la prima volta in .