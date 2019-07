Calciomercato Roma, Sadiq al Partizan: ufficiale, in prestito

Nuova cessione a titolo temporaneo per l'attaccante nigeriano, che giocherà nel campionato serbo fino al 2020.

Non riesce proprio ad avere una opportunità con la , Omar Sadiq, ex gioiellino dei giallorossi oramai costantemente ceduto dal team capitolino in prestito ad ogni annata. Stavolta il giocatore nigeriano lascia la per approdare in , dove giocherà col Partizan.

Il Partizan ha infatti ufficializzato l'arrivo di Sadiq nel campionato serbo, dove proverà a spodestare la dal trono di campione del torneo. Classe 1997, il niergiano approda nel suo nuovo club come detto ancora una volta in prestito e farà ritorno alla Roma nel 2020.

Dopo due goal in sei presenze nella stagione 2015/2016, Sadiq ha vestito le maglie di e , senza fortuna, per poi essere ceduto al NAC Breda ed avere un po' di visibilità in più (con cinque reti) e dunque al e al , in Serie B.

Tornato dal prestito agli umbri, Sadiq giocherà per il Partizan con la possibilità di scendere in campo anche in : la squadra serba aspetta infatti l'avversario nel secondo turno preliminare, per poi concentrarsi sul campionato al via il prossimo venti luglio.

Con la maglia del Partizan, Sadiq proverà a conquistare anche la maglia della Nazionale nigeriana, fin qui sfuggitagli dopo aver vinto il bronzo alle Olimpiadi con la squadra giovanile. Magari tentando allo stesso tempo di conquistare la Roma ed avere un'opportunità stabile in futuro.